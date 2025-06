Primavera Sound 2025, il trionfo di Charli XCX: è lei la Reina

Ragazzacce e ragazzacci di tutto il mondo unitevi, Charli xcx e Troye Sivan sono tornati. Proprio a Barcellona, dove lo scorso anno si erano esibiti su uno dei palchi principali, ma in due set diversi. Per l’artista britannica, che a Coachella ha annunciato la fine della Brat Summer (anche se poi ha leggermente ritrattato, dicendo che forse non è ancora pronta a lasciare andare un anno che per lei è stato a dir poco meraviglioso), è un ritorno da vera Reina: Charli lo scorso anno aveva già portato il suo show e proprio l’album Brat, presentandolo in anteprima in un live a sorpresa a La Barceloneta. Ma quest’anno è tutta un’altra storia.

Sweat Tour, Charli xcx e Troye Sivan sono tornati (con la sorpresa Chappell Roan)

Insieme a lei, sul palco Estrella Dam, c’è appunto anche Sivan, amico e artista con cui Charli ha creato lo Sweat Tour, show dei record che ha segnato sold out in tutte le principali arene d’America. Troye sale sul palco e ricorda a tutti che è il suo compleanno, un motivo in più per festeggiare e divertirsi. Tra i suoi eccellenti ballerini spicca un danzatore italianissimo, Simone Nolasco, che dà il suo contributo ad uno show a dir poco incredibile e perfetto per il Primavera. Non c’è moltissimo da dire, se non che la coppia Charli-Troye è a dir poco esplosiva. I due perfetti pezzi del puzzle: non si sovrappongono mai, si incastrano alla perfezione. Ognuno ha il suo spazio ma insieme fanno uno show che difficilmente si può scordare. A tratti audace, ma allo stesso tempo divertente. E se pensiamo che questi due artisti hanno riportato sul dancefloor, anche virtuale, centinaia di miglia di persone in tutto il mondo, beh: direi che va solo tutto bene. Anzi benissimo. La ciliegina sulla torta di questo show? La sorpresa Chappell Roan, che balla sulle note di Apple, replicando la coreografia diventata virale, tra la gioia e lo stupore dei presenti al concerto, che torneranno a vedere proprio l'artista americana, headliner al Primavera Sound domenica sera.

La Brat Era non è ancora finita

E come, quindi, dare torto a Charli che non riesce a dire definitivamente addio alla Brat Summer? Nessuno vuole salutarla, come si fa? Un’estate iniziata lo scorso anno e proseguita senza interruzioni, fino ad oggi. Con tanta energia, divertimento e libertà, parola chiave che da sempre contraddistingue la musica e l’attitudine di questi due artisti. In una recente intervista Charli xcx ha affermato di aver lavorato a Brat solo per se stessa, ed è stata felicissima dei risultati raggiunti, che mai si sarebbe aspettata. Allo stesso tempo è consapevole che il prossimo album non potrà mai eguagliare i successi di Brat, ed è pronta ad accogliere anche un flop. Davanti ad affermazioni di questo tipo cosa si può aggiungere? Premesso che non credo sia possibile che Charli possa fare un album non interessante (allo stato attuale resta una delle artiste e produttrici più attente e curiose, e il prodotto finale lo conferma), ammettere di non poter mantenere sempre gli stessi standard non è facile. Lunga vita musicale a Charli xcx, alle sue sperimentazioni e anche alla sua libertà di essere se stessa e di dire ciò che pensa: non capita tutti i giorni di trovare chi riesce a farlo, senza interessarsi alle conseguenze.

Se Charli è da vedere dal vivo? Sì, sì, sì.