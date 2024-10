Musica

Primavera Sound 2024, Pulp, Vampire Weekend e Peggy Gou a Barcellona

Il Primavera Sound è iniziato: protagonisti del Dìa 1 del Festival i Pulp, con Jarvis Cocker che dal palco commenta la condanna di Trump. In concerto anche i Vampire Weekend per un live unico, dopo la sorpresa fatta dal frontman Ezra Koenig al concerto dei Phoenix. In tantissimi per Deftones e Peggy Gou, che ha suonato per due ore nella notte catalana. E poi Blonde Redhead, Beth Gibbons e Amaarae e gli artisti nella Boiler Room. A cura di Valentina Clemente, inviata a Barcellona

Tornano i Pulp, e che Pulp! Dopo l’annuncio di Jarvis Cocker della reunion della band nel 2022, e il ritorno dal vivo l’anno successivo per alcuni concerti nel regno Unito, il gruppo arriva a Barcellona e conquista il Festival catalano. Icone del Britpop e con successi che superano i 25 anni (l’album This is hardcore è del 1998), Cocker, Banks & Friends sembrano non vedere i loro brani invecchiare. O meglio: solo sulla carta, perché durante il loro concerto tutti i presenti hanno dato una nuova vita proprio a quei brani, che ora sono più freschi che mai

Nota della serata: i Pulp salgono sul palco pochi minuti dopo la notizia della condanna di Donald Trump per il caso Stormy Daniels, e il tema è oggetto di un commento proprio del leader della band, Jarvis Cocker: "Chissà se dopo la condanna di Trump il mondo sarà migliore" dice ai tantissimi al Primavera Sound. Poi riprende a cantare. In più occasioni il frontman dei Pulp ha chiacchierato con il pubblico, ricordando anche alcuni aneddoti divertenti