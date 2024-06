Primavera Sound 2024, il live a sorpresa di Charli XCX. VIDEO

Salirà sul palco Amazon Music al Primavera Sound alle due e trenta, quindi nella notte tra sabato e domenica, ma per impiegare al meglio l’attesa che la separa dai suoi fan, Charli XCX ha organizzato un dj set a sorpresa, in spiaggia a Barcellona, annunciato a circa un’ora dall’inizio con una notifica arrivata via app del Festival. Un’occasione speciale per presentare alcuni brani del nuovo album “Brat”, in arrivo il 7 giugno. Noi c’eravamo, ecco il nostro racconto

Charli XCX, Plaça del Mar (Barceloneta), ore 13. La notifica sull’app della Primavera Sound arriva alle 12.00 circa: c’è solo un’ora per prepararsi, muoversi e arrivare in tempo per lo show a sorpresa della cantautrice e star avant-pop britannica. È un’occasione speciale, una piccola anteprima di quello che sarà il suo set al Festival, dalle 2.30 alle 3.50 di stanotte, ma soprattutto un’anticipazione di BRAT, il nuovo album dell’artista, in arrivo il 7 giugno. Pronti, via: si va verso La Barceloneta, perché un live di questo tipo deve avere una location d’eccezione, e ovviamente davanti al mare lo rende ancora più speciale.

L'arrivo di Charli, il via alla musica

In tanti stanno aspettando Charli, anche se i concerti al Parc del Fòrum sono terminati appena poche ore fa. Lei arriva alle 13.30: abito lungo bianco, occhiali neri e lunghi capelli, l’artista viene accolta da urla di gioia dei suoi fan. Si mette alla consolle, mette le cuffie e dà il via alle danze: ed è solo l’inizio di una nuova, epico giornata al Primavera Sound Festival a Barcellona. La lunga notte catalana vedrà, tra i tanti protagonisti, 070 Shake, SZA, Pj Harvey, Dorian Electra e Liberato: tanta musica, ma soprattutto per tutti.

La tracklist di "Brat"

Prima, però, un po' di Charli, che ha già pubblicato la tracklist del suo nuovo album:

1. 360

2. Club classics

3. Sympathy is a knife

4. I might say something stupid

5. Talk talk

6. Von dutch

7. Everything is romantic

8. Rewind

9. So I

10. Girl, so confusing

11. Apple