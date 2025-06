Sfera Ebbasta e Shiva pubblicano il videoclip di Neon

Sabato 21 giugno Sfera Ebbasta darà il via al suo atteso tour estivo dal palco di Ferrara. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Roma a San Benedetto del Tronto passando per Catania, Gallipoli e Olbia. Ecco tutti i prossimi appuntamenti live in programma:

Sabato 21 giugno 2025 || Ferrara, FERRARA SUMMER FESTIVAL - c/o Piazza Ariostea

Domenica 13 luglio 2025 || Alba (CN), COLLISIONI FESTIVAL - c/o Piazza Medford

Sabato 19 luglio 2025 || Roma, ROCK IN ROMA - c/o Ippodromo delle Capannelle

Venerdì 25 luglio 2025 || Catania, Villa Bellini

Sabato 2 agosto 2025 || Cinquale (MS), VIBES SUMMER FESTIVAL - Arena della Versilia

Lunedì 4 agosto 2025 || Gallipoli (LE), SOTTOSOPRA FEST - c/o Raffo Parco Gondar

Giovedì 14 agosto 2025 || Olbia (SS), RED VALLEY FESTIVAL - c/o Olbia Arena

Sabato 30 agosto 2025 || San Benedetto del Tronto (AP), SAN.B SOUND - c/o Parco Nelson Mandela