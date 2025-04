Sfera Ebbasta e Shiva, annunciato un concerto insieme a Milano

Il 13 settembre la coppia sarà in concerto a Fiera Milano Live. Nei giorni scorsi i due artisti hanno pubblicato il progetto discografico Santana Money Gang

L’album Santana Money Gang ha immediatamente riscosso grande successo registrando oltre venticinque milioni di ascolti in soli tre giorni.

Venerdì 11 aprile Sfera Ebbasta ( FOTO ) e Shiva hanno pubblicato Santana Money Gang, il progetto discografico contenente dodici tracce inedite. Ora, i due artisti hanno dato appuntamento al pubblico per il 13 settembre a Fiera Milano Live . I trapper proporranno uno show unico con le canzoni dei loro repertori e i brani del nuovo lavoro.

Sfera Ebbasta è tra i nomi di maggior successo della scena trap e non solo. Nel 2018 l’artista ha pubblicato l’album Rockstar collezionando otto dischi di platino, tra i singoli contenuti Cupido, Happy Birthday e Ricchi x sempre. Tra le sue canzoni più note ricordiamo Bottiglie privè, Mi fai impazzire con Blanco e Lamborghini con Guè ed Elettra Lamborghini ( FOTO ).

Tra gli album di maggior successo di Shiva troviamo Milano Demons, pubblicato nel novembre del 2022 e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. Inoltre, il lavoro è risultato il settimo album più venduto del 2023. All’interno anche i singoli Soldi puliti, Non è easy e Take 4.

Nel corso degli anni Sfera Ebbasta e Shiva hanno collaborato più volte, ricordiamo le canzoni Alleluia e Soldi in nero.