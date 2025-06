1/6 ©Getty

Aldo Baglio interpreta Aldo (detto "Bancomat"), un ladro pasticcione e ingenuo, evaso durante un trasferimento in carcere, nel film Così è la vita, in onda su Italia 1 lunedì 9 giugno. Nonostante sia un delinquente, ha un animo buono e infantile, spesso perso in sogni e fantasie