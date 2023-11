4/16 ©Getty

La Top 10 Global Album Debuts raccoglie gli album più ascoltati nelle prime 72 ore di pubblicazione tra quelli usciti il venerdì precedente. Come fa notare Rolling Stone in queste ore, il termine “Debuts” che compare nel nome della classifica non indica gli album di debutto, bensì quelli appena usciti



Sfera Ebbasta, doppietta all’Arena di Verona. Show esplosivo per il Re Mida della musica