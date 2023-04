Sfera Ebbasta, show esplosivo all'Arena di Verona. La recensione

Successo straordinario per la prima delle due date all’Arena di Verona. Sul palco anche Rkomi, Anna e Drefgold

Sfera Ebbasta ha espugnato l’Arena di Verona. Il trapper ha portato la sua energia esplosiva e inarrestabile nel tempio della musica italiana.

Il Re Mida della discografia si è esibito per la prima volta su uno dei palchi più prestigiosi al mondo. Dopo il debutto del Summer Tour con una doppietta nel capoluogo veneto, l’artista sarà protagonista di numerose date in giro per l’Italia.