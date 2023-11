L’appuntamento annunciato sui social del rapper è per lunedì sera, 13 novembre, all'Allianz Cloud di Milano. Il concerto gratuito a sorpresa ha registrato subito il tutto esaurito e in rete l’artista di Cinisello ha commentato: "Chi non ha biglietto può scavalcare!”. Ecco i dettagli dell’evento che è stato dato con soli quattro giorni di preavviso, in perfetta sintonia con la recente tendenza dei concerti "fast" (come quello dei Green Day appena tenutosi a Milano). Il titolo del live di Sfera è “$€ Special Night”

Sfera Ebbasta ha annunciato a sorpresa un evento gratuito a Milano intitolato $€ Special Night, facendo esplodere un boom di entusiasmo tra i suoi affezionatissimi fan.

L’appuntamento annunciato sui profili social del rapper è per lunedì sera, 13 novembre, all'Allianz Cloud di Milano. Il concerto gratuito a sorpresa ha registrato subito il tutto esaurito, così in rete l’artista di Cinisello ha commentato: "Chi non ha biglietto può scavalcare!”.

Un annuncio dato volutamente con soli quattro giorni di preavviso, per creare hype, scompiglio e tanta carne al fuoco. Da quando Sfera Ebbasta ha fatto il suo annuncio, è iniziata la corsa dei fan per accaparrarsi i biglietti.

Quella del concerto "fast", senza troppo preavviso, sembra essere diventata una formula che funziona. La tendenza coinvolge soprattutto i big delle sette note, come i Green Day che qualche giorno fa hanno stupito tutti con un concerto a sorpresa, sempre a Milano.

Ma, a differenza della band punk californiana capitanata da Billie Joe Armstrong, il live di Sfera Ebbasta è gratuito. Tuttavia ci vuole il biglietto, motivo per cui il suo folto stuolo di affezionati si è dato alla caccia al biglietto, neanche fosse la caccia al Golden Ticket per visitare la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka…

Gli ingressi sono andati esauriti in un men che non si dica e adesso l’evento è sold out. Appena un paio d'ore dopo la pubblicazione del post relativo all’evento, i biglietti si erano letteralmente volatilizzati, motivo per cui il rapper ha commentato, con ironia, che "chi non ha biglietto può scavalcare!”.



