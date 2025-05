Golino: "Con L'arte della gioia non volevo essere pop come Bridgerton"

Per Golino, il riconoscimento ricevuto da Tecla Insolia ha avuto un valore simbolico, legato non solo al talento della giovane interprete, ma anche alla consapevolezza che quel premio rappresentava l'inizio di un percorso artistico già in movimento.

Ricordiamo che la serie in sei episodi diretta da Valeria Golino e Nicolangelo Gelormini, in esclusiva su Sky e NOW, era la favorita alla 70esima edizione dei Premi David di Donatello, ha portato a casa tre statuette nelle categorie Miglior Sceneggiatura non originale, Migliore Attrice protagonista (Tecla Insolia) e Migliore Attrice non protagonista (Valeria Bruni Tedeschi).

Dal romanzo alla serie: un’idea maturata nel tempo

Il progetto di adattare L’arte della gioia non è nato per caso. Valeria Golino racconta a Sestri Levante come abbia scoperto Goliarda Sapienza da giovanissima, ma solo molti anni dopo, rileggendo il libro più volte, si sia sentita pronta a farne un’opera visiva. Inizialmente pensato come film, il progetto si è trasformato in serie quando, insieme alla produttrice Viola Prestieri, si è resa conto che la complessità del testo necessitava di uno spazio narrativo più ampio. "La mia produttrice Viola Prestieri e io avevamo preso i diritti", ricorda la regista. "Ci siamo rese conto che era meglio realizzare una serie perché come film non riuscivo a trovare la quadra. Abbiamo subito trovato un'interlocutore in Sky ed è stato come un piccolo miracolo. Non è sempre così, spesso ci metti anni a trovare chi fa diventare un sogno realtà".

Golino aggiunge: “Avevo letto il libro 15 anni fa, c'era chi già al tempo voleva farlo diventare un film. Io avevo conosciuto Goliarda da giovanissima, sapevo di lei e del romanzo che non usciva. Nel 2008 qualcuno pensava potessi essere Modesta. E infatti il film non si è fatto (ride, ndr). L'ho riletto per piacere anni dopo e una terza volta quando abbiamo deciso di ottenerne i diritti. Perché erano dieci anni che erano stati presi e si stavano liberando. Viola mi ha avvisata, ma non avevo mai pensato di fare la regia. E con ingenuità ho detto: 'Faccio la serie'".