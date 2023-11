Sfera Ebbasta, il nuovo album X2VR uscirà il 17 novembre

Il nuovo album X2VR di Sfera Ebbasta uscirà il 17 novembre. Il rapper ha svelato la novità durante la S€ Special Night all’Allianz Cloud di Milano, il misterioso appuntamento gratuito annunciato pochi giorni fa e andato sold out in pochi minuti. I fan hanno sospettato che si trattasse di un listening party, un evento che in contesti esclusivi e spettacolari svela un disco in anteprima assoluta, come quello organizzato da Travis Scott al circo Massimo per la presentazione dell’album Utopia e come quello, poi annullato, di Kanye West al Campovolo di Reggio Emilia. Dopo una prima esibizione nei tre iconici brani XDVR, Visiera a becco e Tran tran, nella Special Nigth Sfera Ebbasta ha solo rivelato il titolo del nuovo progetto e anticipato un unico brano che contiene un campionamento di Vida Loca dei Club Dogo. Su Instagram il rapper ha anche svelato la copertina di X2VR, il secondo capitolo della saga nata con l’album XDVR del 2015, il primo che ha portato la trap in Italia. Nello scatto in bianco nero realizzato da Lorenzo Villa, il cantante e il figlio Gabriel posano di spalle davanti ad un microfono.