Brenda Vaccaro si è affermata nel mondo del cinema grazie al film Un uomo da marciapiede, dove ha recitato al fianco di Dustin Hoffman e di Jon Voight. L'attrice ha ottenuto una candidatura al Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per aver interpretato la cinica direttrice di una rivista in Una volta non basta, ruolo per il quale ha comunque vinto il Golben Globe. È stata anche candidata agli Emmy Awards per il film tv You Don't Know Jack - Il dottor morte, dove ha recitato accanto ad Al Pacino

