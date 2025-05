Charley Scalies, l'attore della serie tv I Soprano è morto a 84 anni

L'attore, anche protagonista della seconda stagione dello show The Wire, è morto il 1º maggio in una casa di cura in Pennsylvania a causa del morbo di Alzheimer

Charley Scalies , protagonista della seconda stagione della serie tv The Wire e apparso anche ne I Soprano, è morto il 1º maggio in una casa di cura a Phoenixville, in Pennsylvania, all’età di 84 anni a causa del morbo di Alzheimer . La figlia Anne Marie Scalies ha confermato a The Hollywood Reporter la notizia. “Meglio conosciuto prima di tutto come marito, padre, nonno, zio e amico”, inizia il necrologio. “Professionalmente, Charley Scalies era un attore americano ed ex uomo d’affari la cui vita rifletteva una ricca mescolanza di successi professionali, passione creativa, e una vera gioia di vivere. Il suo pubblico preferito era sempre seduto attorno al tavolo da pranzo”.

LA CARRIERA, DAL TEATRO ALLE SERIE TV

Nato il 19 luglio 1940 a Filadelfia, in Pennsylvania, da ragazzo Scalies intratteneva con imitazioni e barzellette i clienti della sala da biliardo del padre. Dopo la laurea al St. Joseph’s College, aveva lavorato nel settore vendite e aveva aperto una società di consulenza. Negli anni Novanta si era esibito in produzioni di teatro locali, da Bulli e Pupe a Chicago e al Mago di Oz. Nel 1995 aveva poi debuttato nel film Un giorno da ricordare di James Foley e con Al Pacino. Nello stesso anno era apparso anche nella pellicola L’esercito delle 12 scimmie, nel 1999 in Liberty Heights e nel 2004 in Jersey Girl. Per le serie tv, nel 2003 aveva interpretato il portuale e membro del sindacato Thomas “Horseface” Pakusa nella seconda stagione di The Wire, mentre nell’episodio Sogni angoscianti della quinta stagione de I Soprano aveva interpretato il Coach Molinaro. Lì era apparso in una sequenza onirica ambientata nello spogliatoio di una scuola, dove si era confrontato con il personaggio di Tony, interpretato da James Gandolfini, sul suo passato e sullo spreco del suo potenziale in gioventù, visto che poi il ragazzo aveva scelto di dedicarsi al crimine. Scalies è stato anche ospite negli show Homicide, Law & Order, Law & Order: Unità vittime speciali e Cold Case.