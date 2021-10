8/11 ©Webphoto

The client (1994) - Per questo film in cui è diretta da Joel Schumacher la Sarandon ottenne una candidatura agli Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione dell'avvocatessa Love che decide di difendere il giovanissimo Mark, testimone del suicidio di un avvocato legato alla mafia. Per questo ruolo la Sarandon venne candidata come miglior attrice protagonista agli Screen Actors Guild Award. Ottenne il riconoscimento come migliore attrice al British Academy Film Award