Le due star del cinema sono state grandi supporter sui social della nostra Nazionale di calcio

La battaglia sul campo tra la nazionale inglese e quella italiana, protagoniste dello scontro finale del torneo europeo di calcio, è stata combattuta a colpi di post e di tweet, come da prassi nelle grandi competizioni internazionali. Lo scontro tra le tifoserie si è acceso sugli spalti come in rete e tra gli utenti spiccano, come sempre, i commenti dei personaggi noti.

approfondimento Europei, Italia in finale: le reazioni di gioia dei tifosi vip Dopo la straordinaria prestazione della Nazionale di Mancini, i complimenti arrivano da ogni parte del pianeta, sui media e sui profili ufficiali delle grandi star. Al coro degli elogi per gli eroi in maglia azzurra si uniscono anche Sharon Stone e Susan Sarandon, superstar dello schermo con l'Italia nel cuore.

I post scritti in italiano approfondimento Euro 2020, Italia campione: esplode la gioia dei vip sui social “Brava Italia!” scrive Sharon Stone sotto una bella foto corale che ritrae gli Azzurri di Mancini negli istanti dopo la premiazione. La diva di Hollywood aveva già espresso i suoi complimenti per la nazionale vincitrice del match semifinale partecipando all'entusiasmo social per la vittoria contro la Spagna. Immediatamente visto dai fan sul suo profilo, il suo commento via Twitter era diventato virale in poche ore. Anche Susan Sarandon ha visto la partita e non ha mancato di postare i suoi complimenti su Twitter con un repost di un altro scatto del gruppo guidato dal ct Mancini con la coppa in bella mostra. Il commento è “Grazie ragazzi” accompagnato da tre cuori che ripropongono il tricolore. Entrambe le star, che hanno un nutrito seguito sui social, sono molto attente alla cronaca del nostro aese e hanno voluto rendere omaggio ai campioni partecipando all'entusiasmo della gente scrivendo i loro post in italiano.