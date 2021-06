Sharon Stone in bikini a bordo piscina: la foto su Instagram

L'attrice americana (FOTOSTORIA) che recentemente ha presentato anche in Italia un suo libro autobiografico dal titolo "Il bello di vivere due volte" (edito da Rizzoli), una sorta di confessione inedita sulla sua vita, dai grandi successi cinematografici alla grave malattia che l'ha colpita più di vent'anni fa, si mostra in bikini sul suo profilo Instagram. E fin qui, niente di strano, se non fosse che la foto postata dalla diva ha raccolto il pieno di consensi, like e commenti: come è possibile mantenersi così in forma alla sua età? Evidentemente, per l'attrice, una dieta sana, uno stile di vita equilibrato e una buona dose di esercizio fisico, bastano a regalarle una forma smagliante, come di dice, "63 anni e non sentirli". Del resto non dimentichiamo che la star (Sharon Stone: 'Mi chiesero di fare sesso sul set') ha alle spalle una carriera da modella, prima che entrasse a far parte del mondo del cinema, ha lavorato per la celebre Ford Modeling Agency a New York. "Happy Summer", l'augurio dell'attrice a tutti i suoi innumerevoli followers.

