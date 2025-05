Robbie Williams pubblica il nuovo singolo "Rocket" con Tony Iommi

Ecco il frutto della travolgente collaborazione tra il leggendario chitarrista dei Black Sabbath e l’ex Take That. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album di Williams, intitolato Britpop. La canzone è già disponibile (e potete ascoltarla qui, in questo articolo) e il video ufficiale sarà rilasciato domani, venerdì 23 maggio 2025



Un travolgente featuring tra il leggendario chitarrista dei Black Sabbath e l’ex Take That per il primo singolo estratto dal nuovo album di Williams, intitolato Britpop. La canzone è già disponibile (potete ascoltarla in fondo a questo articolo) e il video ufficiale sarà rilasciato domani, venerdì 23 maggio 2025. Il mondo della musica assiste così a un incontro tanto inaspettato quanto esplosivo, con un vero e proprio boom di energia tra pop e metal.

Rocket è un brano rock ad alta energia che fonde la potenza melodica del pop britannico con le inconfondibili sonorità della chitarra heavy metal. Il risultato è un ritornello immediatamente trascinante, supportato da batterie martellanti e da un assolo firmato da uno dei pionieri dell’heavy metal mondiale. Scritto da Robbie Williams, Karl Brazil, Tony Iommi e Tom Longworth, il brano anticipa un album che si preannuncia ambizioso e nostalgico al tempo stesso.

Potete ascoltare la canzone Rocket nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Il video: Londra, punk e Birmingham Nel videoclip, che accompagnerà l’uscita ufficiale della canzone a partire da domani (venerdì 23 maggio 2025), Robbie Williams si mostra con un look ispirato alla cultura punk: pantaloni in tartan rosso, collana a catena pesante e giacca di pelle con graffiti. Le riprese lo ritraggono mentre attraversa alcune delle location più iconiche di Londra, accompagnato da un flash mob, mentre altre scene sono ambientate a Birmingham, città natale di Iommi, dove i due artisti compaiono insieme. Approfondimento Robbie Williams: "Hanno fatto un biopic su di me, ma non sono morto"

L’album Britpop segna un ritorno alle radici Il nuovo album di Williams, Britpop, è un omaggio all’epoca d’oro della musica britannica. La copertina è un richiamo visivo agli anni ’90, con un dipinto che ritrae l’artista nel celebre completo rosso indossato al Glastonbury Festival del 1995, nel pieno del fenomeno Britpop, appunto... L’album uscirà questo autunno con Columbia Records in diversi formati: CD standard e deluxe, musicassetta, variante alternativa della cassetta e digitale. Saranno inoltre disponibili bundle firmati in edizione limitata sullo store ufficiale dell’artista. Secondo quanto dichiarato da Williams, Britpop rappresenta il disco che avrebbe voluto realizzare dopo la sua uscita dai Take That nel 1995. “Era l’apice del Britpop, un’epoca d’oro per la musica inglese. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli. È un disco grezzo, con più chitarre, più energia e un’atmosfera ancora più epica del solito. C’è sicuramente del ‘Brit’ e anche tanto ‘pop’. Ne sono incredibilmente orgoglioso e non vedo l’ora che i fan lo ascoltino”, ha raccontato Robbie, aggiungendo che porterà alcuni brani dal vivo nel prossimo tour, che si aprirà naturalmente nel Regno Unito. Approfondimento Robbie Williams in concerto a Trieste, unica italiana del 2025

Il tour “Britpop”: date e città europee La tournée, inizialmente annunciata come "Robbie Williams Live 2025", è stata rinominata in "Britpop" per allinearsi al progetto discografico. L’apertura è prevista per il 31 maggio 2025 a Edimburgo, con tappe successive a Londra, Manchester e Bath, prima di attraversare l’Europa continentale, con concerti già confermati in Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Italia e Svezia. Nel nostro Paese, Robbie Williams si esibirà giovedì 17 luglio 2025 a Trieste. I live del tour saranno le prime occasioni per il pubblico di ascoltare dal vivo Rocket. Approfondimento Robbie Williams, nella docuserie parla di rottura con Geri Halliwell

Tony Iommi: un’icona ancora attiva La partecipazione a Rocket non è l’unico progetto che vede coinvolto Tony Iommi in questa fase della sua carriera. Il chitarrista dei Black Sabbath sarà protagonista, insieme alla formazione originale della band — Ozzy Osbourne, Geezer Butler e Bill Ward — dell’attesissimo concerto benefico “Back To The Beginning”, in programma il 5 luglio a Villa Park, Birmingham. Una vera celebrazione della storia del metal, con supporto di band di primissimo piano come Metallica, Slayer, Pantera e altri. Solo un anno fa, Iommi aveva pubblicato il brano Deified in collaborazione con il marchio di profumi di lusso Xerjoff, in occasione del lancio della fragranza che porta il suo nome. Una dimostrazione della versatilità di un artista che, nonostante la lunga battaglia contro il linfoma iniziata nel 2011, continua a essere una figura centrale nel panorama musicale.

Dopo la chiusura del tour d’addio dei Black Sabbath, intitolato "The End", conclusosi nel 2017 proprio a Birmingham, Iommi ha dovuto limitare i suoi impegni dal vivo per motivi di salute. Ma questo non gli ha impedito di partecipare a progetti di rilievo, come l’album 13 del 2013, che ha segnato la reunion in studio dei membri storici della band, o ora questa nuova e sorprendente collaborazione con Robbie Williams. Approfondimento Black Sabbath, reunion dopo 20 anni. Concerto a luglio a Birmingham

Robbie Williams, una leggenda inglese

Robert Peter Williams, meglio conosciuto come Robbie Williams, è un cantautore e showman britannico nato nel 1974 a Stoke-on-Trent. La sua carriera ha avuto inizio nel 1990 come membro più giovane dei Take That, una delle boy band di maggior successo degli anni Novanta. Dopo aver lasciato il gruppo nel 1995, ha intrapreso una brillante carriera individuale, diventando l’artista solista di maggior successo nella storia del Regno Unito. Con oltre 100 milioni di dischi venduti a livello globale e 12 album in studio all’attivo — dal debutto Life thru a Lens (1997) fino a The Christmas Present (2019) — Williams ha lasciato un segno indelebile nella musica pop. Nel 2010 è tornato nei Take That per un album e un tour da record, dimostrando una volta di più il suo enorme richiamo mediatico. Pluripremiato, con 18 BRIT Awards e 4 Guinness World Record, è anche una figura iconica per la cultura britannica. La sua città natale gli ha reso omaggio intitolandogli strade e percorsi turistici, celebrando così un artista capace di attraversare decenni restando sempre al centro della scena. Approfondimento Take That, 30 anni di Nobody Else: esce la ristampa con inediti