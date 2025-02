Black Sabbath, reunion dopo 20 anni. Concerto a luglio a Birmingham

Dentro il festival Back to the Beginning

Il 5 luglio Osbourne si esibirà con i membri originali dei Black Sabbath, il chitarrista Tony Iommi, il bassista Geezer Butler e Bill Ward alla batteria, 303 anni in quattro. Il concerto di addio si svolgerà nell'ambito del festival Back to the Beginning la cui line up prevede altri gruppi come Metallica, Slayer, Pantera, Anthrax, Gojira, Lamb of God, Halestorm, Alice in Chains e Mastodon. "Questo sarà in assoluto il più grande show heavy metal", ha detto Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine, in una dichiarazione rilanciata dal Guardian.