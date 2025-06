Sky Cinema, arriva il canale DreamWorks. Dal 7 al 15 giugno

Dal 7 al 15 giugno, sul canale 304, andrà in onda una speciale programmazione con 15 tra i titoli più amati dello studio che ha dato vita a franchise di successo come Shrek, Kung Fu Panda e, naturalmente, Dragon Trainer

In palinsesto i grandi classici da Shrek a Kung Fu Panda

Tanti i titoli da non perdere, come il film candidato agli Oscar® 2025 come Miglior film d’animazione IL ROBOT SELVAGGIO; tre dei film che vedono protagonista il tenerissimo Po, il Guerriero Dragone, ossia KUNG FU PANDA, KUNG FU PANDA 3 e KUNG FU PANDA 4; tutti i capitoli della saga dell’orco più famoso di Hollywood, SHREK, SHREK 2, SHREK TERZO e SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI; ma anche BABY BOSS, con le spassosissime spie in pannolino.

Non potrà mancare infine la trilogia animata originale delle avventure di Hiccup e del suo drago Sdentato: DRAGON TRAINER, DRAGON TRAINER 2 e il capitolo conclusivo DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO. E per celebrare il film in uscita, uno speciale ed esclusivo Making Of del nuovo live action DRAGON TRAINER, per scoprire curiosità e retroscena della sua realizzazione.