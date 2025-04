Take That, 30 anni di Nobody Else: esce la ristampa con inediti

Nel panorama musicale britannico degli anni ’90, poche band hanno segnato un’epoca quanto i Take That. Oggi, a distanza di tre decenni dall’uscita di Nobody Else, uno degli album più rappresentativi della loro carriera, il gruppo annuncia un’edizione speciale che celebra questo importante traguardo. Con una nuova pubblicazione in vinile e l’aggiunta di contenuti inediti, la band vuole rendere omaggio a un’opera che ha lasciato un segno profondo nella storia del pop



Per celebrare i 30 anni del disco Nobody Else dei Take That, esce la ristampa arricchita da inediti.

Nel panorama musicale britannico degli anni ’90, poche band hanno segnato un’epoca quanto i Take That. Oggi, a distanza di tre decenni di uno degli album più rappresentativi della loro carriera, il gruppo annuncia un’edizione speciale che celebra questo importante traguardo. Con una nuova pubblicazione in vinile e l’aggiunta di contenuti inediti, la band vuole rendere omaggio a un’opera che ha lasciato un segno profondo nella storia del pop. Nobody Else è un album simbolo di un’epoca: era il 1995 quando questo disco fece il suo debutto nei negozi e conquistò immediatamente il vertice delle classifiche musicali nel Regno Unito, mantenendosi al primo posto per due settimane consecutive. Quell’album rappresentò non solo un momento di straordinaria popolarità per la band, ma anche l’ultima produzione del gruppo prima del loro scioglimento temporaneo, avvenuto l’anno successivo. Fu un disco che sintetizzava lo stile Take That nella sua forma più matura, segnato da sonorità pop sofisticate e ballate divenute immortali.

Tra i brani che contribuirono al successo planetario dell’album, tre in particolare raggiunsero il primo posto delle classifiche: Sure, Back for Good e Never Forget. Questi titoli non solo conquistarono milioni di fan, ma rimasero stabilmente nel repertorio live del gruppo, trasformandosi in vere e proprie pietre miliari della musica pop di fine millennio.

Una celebrazione tra nostalgia e novità L’annuncio dell’uscita speciale è arrivato attraverso i canali ufficiali della band, con un messaggio rivolto direttamente al pubblico. «È difficile credere che siano già passati trent’anni da quando Nobody Else è uscito nel mondo, ed è stato un viaggio incredibile! Pubblicato nel 1995, questo album ci ha regalato momenti indimenticabili con Back for Good, Sure e Never Forget – canzoni che sono diventate parte del tessuto delle nostre vite grazie a voi.» Il messaggio, carico di gratitudine e consapevolezza, riflette il legame profondo che i Take That hanno mantenuto con il proprio pubblico nel corso degli anni. E oggi quel legame si rinnova con l’uscita della nuova edizione dell’album. Approfondimento Take That in tour in Italia, l’intervista a Gary Barlow

Contenuti esclusivi e rarità per collezionisti La riedizione di Nobody Else non è un semplice omaggio al passato. Si tratta di un progetto che guarda anche ai fan più appassionati e ai collezionisti, grazie all’inserimento di materiali mai pubblicati prima. In questa nuova versione, saranno inclusi brani rari come All That Matters to Me, originariamente distribuito solo nella versione giapponese dell’album, e registrazioni live tratte dal tour del 1995. Non mancheranno le sorprese, tra cui una reinterpretazione di Hanging onto Your Love curata da Howard Donald, che ha rivisitato il brano in chiave remix. Per la prima volta in assoluto, Nobody Else verrà distribuito anche in vinile. Due le versioni da collezione annunciate: una stampa deluxe a doppio LP in vinile arancione marmorizzato e un’edizione singola in vinile rosa trasparente. A queste si affiancano un’edizione in vinile nero classico, un doppio CD e la versione digitale, per una fruizione più contemporanea. Approfondimento Robbie Williams, dai Take That a oggi: i 50 anni di un’icona del pop

Una storia lunga trent’anni e ancora viva Nonostante la separazione ufficiale del 1996, i Take That sono tornati sulle scene nel 2006, inizialmente senza Robbie Williams. Nel 2010, la formazione originale si è temporaneamente riunita per l’album Progress, che ha infranto record di vendite e conquistato la vetta delle classifiche per sei settimane consecutive. Quell’esperienza segnò l’ultima apparizione discografica con tutti e cinque i membri originali. Successivamente, Jason Orange lasciò il gruppo nel 2014, sancendo l’inizio di una nuova fase per la band, oggi attiva come trio composto da Mark Owen, Gary Barlow e Howard Donald. Nonostante i cambiamenti nella formazione, l’eredità dei Take That continua a risuonare con forza, e questa riedizione di Nobody Else ne è la testimonianza più recente. Approfondimento Take That, un nuovo album e il tour nel 2024: l'intervista a Sky Tg24

Il ritorno di una tracklist storica Chi si immergerà nella nuova edizione dell’album troverà riproposti tutti i brani originali, da Sure a Back for Good, da Every Guy a Never Forget, passando per Lady Tonight e The Day After Tomorrow, fino ad arrivare alla bonus track All That Matters to Me. Una sequenza che, riascoltata oggi, restituisce tutta la forza e l’eleganza di un’epoca musicale che ha lasciato un’impronta duratura nel cuore di milioni di ascoltatori. Con questa operazione, i Take That non solo celebrano il passato, ma confermano la propria volontà di restare presenti nel panorama musicale attuale, con un piede nella nostalgia e lo sguardo sempre rivolto in avanti.



Di seguito trovate la tracklist:

Sure Back For Good – Radio Mix Every Guy Sunday To Saturday Nobody Else Never Forget Hanging Onto Your Love Holding Back The Tears Hate It Lady Tonight The Day After Tomorrow Bonus Track: All That Matters To Me – Japanese Edition Bonus Track Hanging Onto Your Love – Howard Donald's 2025 Remix Sure – Full Pressure Mix Back For Good – Urban Mix How Deep Is Your Love Lady Tonight – Live Sunday To Saturday – Live Every Guy – Live