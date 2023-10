I Take That sono tornati con il brano Windows

I Take That hanno pubblicato il singolo Windows, primo estratto dal nuovo album This Life. A luglio Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald saranno in concerto in Italia

Un nuovo capitolo nella storia dei Take That. Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald sono tornati con Windows. Il singolo è un perfetto prosieguo di quanto ascoltato negli ultimi anni dimostrando come dopo oltre trent’anni di carriera la boy band continui ad avere una propria forte identità. Parallelamente il gruppo ha distribuito il videoclip ufficiale della canzone su YouTube.

take that, dal nuovo singolo al tour in italia Tre decenni in cui il gruppo ha segnato il mondo della musica divenendone uno dei più importanti, celebrati e amati protagonisti. I Take That hanno alzato il sipario sulla loro nuova era discografica con la canzone Windows, primo estratto dal nuovo album This Life in uscita sul mercato il 24 novembre. Il progetto discografico sarà il primo lavoro di inediti in sei anni, l’ultimo fu Wonderland pubblicato nel 2017. approfondimento Take That, perchè Jason Orange ha lasciato il gruppo nel 2014

Il gruppo ha raccontato sul profilo Instagram: "Windows è la canzone che ci ha riunito e ci ha reso felici nuovamente. Ha davvero aperto la porta (o la finestra!) a una nuova era dei Take That e amiamo che questa metafora sia stata così splendidamente esplorata nel video”. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il prossimo anno il gruppo partirà per il This Life On Tour toccando numerose città del Regno Unito e dell’Irlanda: da Leeds a Bristol passando per Londra, Glasgow e Manchester. Ad accompagnare la band uno dei principi del britpop, ovvero Olly Murs. Poche ore fa i Take That hanno annunciato anche la leg europea della tournée che li porterà in Italia: il 7 luglio a Marostica, l’8 luglio a Roma e l’11 luglio a Bologna. approfondimento Robbie Williams ha raccontato l'impatto della fama sui Take That

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Take That (@takethat) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie