Depeche Mode, annunciato il nuovo film-concerto "M"

Il gruppo musicale synth pop britannico formato nel 1980 a Basildon e composto da Dave Gahan e Martin Gore annuncia un film dedicato ai live messicani del tour del 2023. Un intenso viaggio visivo e sonoro all’interno dei tre concerti tenuti a Città del Messico durante la lunga tournée mondiale Memento Mori. A firmare la regia di questo lungometraggio è Fernando Frias, regista messicano già affermato a livello internazionale, conosciuto per pellicole come I’m No Longer Here e Don’t Expect Anyone to Believe Me