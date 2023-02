Depeche Mode alla finale di Sanremo 2023 con la nuova canzone

Ghosts Again è il primo singolo dell’album Memento Mori, in uscita il prossimo 24 marzo

“Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perché sono un grande fan del gruppo e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco”, ha detto il conduttore, a proposito della presenza della band sul palco.

La finale di Sanremo 2023 ( LA DIRETTA ) porta in Italia un grande nome della musica mondiale: i Depeche Mode. Dal palco dell’Ariston, Dave Gahan e Martin Gore presenteranno la già acclamatissima Ghosts Again, canzone che anticipa il nuovo album Memento Mori. Perfetto equilibrio tra malinconia e gioia, come descritto da Gahan, il brano affronta un tema delicato: la vita dopo la morte. Un tema che i due sentono loro, per via della scomparsa del compagno Andy Fletcher .

Ghosts Again, il testo

Wasted feelings

Broken meanings

Time is fleeting

See what it brings

Hellos, goodbyes, a thousand midnights

Lost in sleepless lullabies

Heaven’s dreaming

Thoughtless thoughts, my friends

We know we’ll be ghosts again

Sundays shining

Silver linings

Weightless hours

All my flowers

A place to hide the tears that you cried

Everybody says goodbye

Faith is sleeping

Lovers in the end

Whisper we’ll be ghosts again

Heaven’s dreaming

Thoughtless thoughts, my friends

We know we’ll be ghosts again

Faith is sleeping

Lovers in the end

Whisper we’ll be ghosts again