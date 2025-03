Alessia Marcuzzi: "A Sanremo ero felice. Dispiaciuta per le critiche"

La presentatrice, che ha co-condotto la finale del Festival con Carlo Conti, risponde ai duri commenti ricevuti sui social per il suo modo di comportarsi sul palco dell'Ariston

Dopo più di un mese dalla sua discussa partecipazione come co-conduttrice nella serata finale del Festival di Sanremo, Alessia Marcuzzi ha voluto dire la sua ospite di Mara Venier a Domenica In, rispondendo alle critiche arrivate sui social la sera della sua esuberante conduzione al fianco di Carlo Conti.

"Sono scanzonata, forse un po' troppo" "A Sanremo sono stata felicissima, sono stata me stessa. Io sono così, sempre scanzonata, forse un po' troppo…”, ha detto la presentatrice a Mara Venier ricordando quella serata fatta di abbracci ed effusioni estemporanee. “Ma c'è una cosa che mi dispiaciuta... Io accetto tutte le critiche, ma ci sono rimasta male per la shitstorm che mi è arrivata addosso per il modo di fare troppo scanzonato”.

"Non mi sono mai drogata" Critiche che, a volte, hanno trasceso: “Mi hanno riferito che sul web hanno scritto che sembravo drogata. Ma non è vero, è una cosa che non mi appartiene – ha chiarito Marcuzzi -. Non ho mai fumato in vita mia, non mi sono mai drogata. È l'unica cosa che mi dispiace, mia figlia ha 13 anni e legge quello che scrivono".