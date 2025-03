CCCP, ultima chiamata: le lacrime del loro popolo "Battagliero"

Uno spettacolo di parole, musica e immagini diviso in due atti ha "invaso" il Teatro Valli di Reggio Emilia: incipit con una speciale proiezione in anteprima nazionale del Gran Gala Punkettone, poi la rappresentazione del primo atto della Cerimonia Pubblica di commiato e ringraziamento del gruppo. Il tour finale ideato e curato in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti prenderà il via il 30 giugno da Roma. IL RACCONTO

Fedeli alla Linea anche nel giorno dell'ultima chiamata. I CCCP hanno portato sul palco del Teatro Valli di Reggio Emilia il primo atto del loro ultimo viaggio artistico. Hanno scelto un'eutunasia melanconicamente festosa per dissolversi da quei palchi che, negli ultimi, mesi, hanno visto Annarella Giudici, Massimo Zamboni, Danilo Fatur e Giovanni Lindo Ferretti raccontare una storia punk e ribelle, rivoluzionaria e dolce di un'epoca e di un popolo. Sono stati attivi dal 1982 al 1990 per poi ritrovarsi nel 2023 grazie a una mostra, ai reggiani Chiostri di San Pietro, ribattezzata Felicitazioni! Fedeli alla linea 1984–2024 che raccontava la storia di questa band unica attraverso un viaggio immaginifico in più stanze e con reperti che solo la saggezza di Annarella ha permesso che non finissero dispersi. Un po' come parte di quel mondo oltre il Muro di Berlino che hanno raccontato nei loro testi. Proprio nel 1984 uscì il loro primo singolo, Ortodossia. Un po' della loro storia recente, del secondo tempo della loro vita insieme, rivive in un ambizioso progetto discografico, audio e video, che verrà declinato in più formati, come esige la frastagliata discografia odierna. Poi ci sono i sette concerti, quelli detti CCCP – ultima chiamata: 30 giugno Roma Circo Massimo, 3 luglio Milano Castello di Legnano di Legnano, 8 luglio Napoli Ex Base Nato, 12 luglio Bari Fiera del Levante (Locus Festival), 18 luglio Padova Villa Contarini Piazzola sul Brenta, 24 luglio Rimini Piazzale Federico Fellini e infine il 30 luglio a Taormina, al Teatro Antico.