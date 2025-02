"Singolarmente", i 20 singoli usciti e da non perdere

5/19

L’immediatezza di un’attrazione che non si ferma davanti a nulla, la contraddizione di un'emozione che sfugge alla logica: Fulmini di Camelia è un brano moderno e liberatorio nel quale l'artista ligure traspone in musica sensazioni e sentimenti sinceri, testimonianza di un legame che non dà certezze, ma che non si riesce a tagliare