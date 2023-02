FantaSanremo, la situazione dopo la serata dei duetti

La serata dei duetti è stata una specie di Champions per il FantaSanremo. Gli artisti in gara si sono dati un gran da fare per salire in classifica e prendere punti. Molte standing ovation, il bonus più ambito con Beppe Vessicchio e una classifica che offre molte sorprese. Nel bene e nel male.



Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



La Classifica dopo la quarta serata

In attesa della serata finale del Festival (DIRETTA), ecco il podio del Fantasanremo dopo la serata di ieri dedicata ai duetti. (SCALETTA DI STASERA) Primo ancora Sethu, che si piazza al primo posto (per lui ancora una volta i 25 punti per essere ancora ultimo nella classifica ufficiale). Per lui il bonus scapezzolata (20 punti) e quello - saranno molti i cantanti a farlo ieri sera con la scusa di un dono da Fiorello - ad aver regalato qualcosa ad Ama.

Marco Mengoni, inchiodato al primo posto di tutte le classifiche delle quattro serate, non era ancora arrivato sul podio di quella di FantaSanremo. Problema risolto ieri sera. Ora aggiunge la seconda posizione con 335 punti. 25 punti per il premio duetti e 20 per la standing ovation che ha chiuso la sua bellissima esibizione di «Let it Be». Terzi i Cugini di Campagna che, incredibile, sono di nuovo 22esimi, conquistano 22 punti e la loro canzone, ricordiamolo, si intitola Lettera 22.

Dirige l'orchestra Beppe Vessicchio è una formula magica che ancora non c’era mai stata quest’anno. Lui aveva dichiarato di non partecipare a questa edizione del Festival ma alla fine accade. Sorpresa e momento magico per tutti. Vessicchio c’è! La sua presenza insieme al direttore Enrico Melozzi regala a Grignani 25 punti.

Nella parte più bassa della classifica c’è Anna Oxa. Ecco la situazione a qualche ora della finalissima del Festival di Sanremo dei record.

Tra i Malus più eclatanti ancora una volta protagonista Gianluca Grignani. Lui aveva già perso 50 punti per aver interrotto l’esibizione a causa dei problemi tecnici, ieri ne ha persi altri 20 perchè è inciampato. Eros Ramazzotti, infine, ha fatto perdere a Ultimo 10 punti per aver dimenticato le parole.