Oggi è il giorno della finale del Festival di Sanremo (LA GUIDA SERATA PER SERATA): stasera si conclude la 73° edizione. Gli artisti in gara riproporranno nuovamente le canzoni per poi giungere alla classifica definitiva che eleggerà i cinque artisti che si sfideranno per il gradino più alto del podio. Come co-conduttrice di Amadeus e Gianni Morandi torna sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni, già presente durante la serata inaugurale (I CONDUTTORI). Durante la puntata, verrà trasmesso un messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ieri Marco Mengoni ha vinto la serata delle cover (LE PAGELLE) con Let it be rimanendo in testa alla classifica generale (SCOPRI LO SPECIALE SUL FESTIVAL DI SANREMO).