La classifica finale di Sanremo 2023, vince Marco Mengoni

A trionfare alla 72esima edizione del Festival di Sanremo è Marco Mengoni, secondo posto per Lazza, terzo Mr. Rain. Alla serata finale, i 28 big in gara hanno riproposto i loro brani. Dopo aver letto la classifica dalla posizione 6 alla posizione 28, Amadeus ha riaperto il televoto per Ultimo, Tananai, Lazza, Marco Mengoni e Mr. Rain.

SANREMO 2023, GLI OSPITI DELLA QUARTA SERATA

I primi superospiti della finale del Festival di Sanremo sono i Depeche Mode. La celebre band elettronica inglese canta il nuovo singolo Ghosts again e il grande successo Personal Jesus, che fa alzare e scatenare tutto il pubblico dell'Ariston. Amadeus ricorda poi le date italiane del tour: a luglio la band sarà allo Stadio Olimpico di Roma, allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Dall'Ara di Bologna. Altro grande ospite della finale, Gino Paoli. Il grande cantautore, 88 anni, si è esibito in alcuni dei suoi capolavori, Una lunga storia d'amore, Sapore di sale e Il cielo in una stanza. Il pubblico ascolta ammirato, i cellulari in mano come accendini per creare atmosfera. Infine, doverosa standing ovation.

Dal palco di piazza Colombo arriva poi Achille Lauro per cantare un medley dei suoi successi, Rolls Royce, Me ne frego, Bam bam twist, Domenica e 16 marzo. Poco dopo il pubblico si scatena con Salmo in collegamento dalla nave Costa Smeralda. Il rapper propone la sua personale cover di Diavolo in me, molto rock.

E dopo Gino Paoli, un'altra grande stella della musica italiana: Ornella Vanoni, che incanta l'Ariston con L'appuntamento, Eternità e Una ragione di più. Non mancano i siparietti divertenti, come la richiesta ad Amadeus di carciofi liguri perché “quelli di Milano fanno schifo”. Luisa Ranieri interviene per raccontare i suoi tanti impegni lavorativi, e gioca con i conduttori dimostrando la sua straordinaria abilità con i dialetti.

Dopo le esibizioni dei cinque finalisti, è stato il momento dell'esibizione del gruppo ucraino Antytila, una delle più famose band pop-rock del Paese. Il frontman Taras Topolia insieme a Serhii Vusyk, Dmytro Zholud, Dmytro Vodovozov e Mykhailo Chyrko sono saliti sul palco di Sanremo dopo mesi impegnati al fronte con l’esercito per combattere contro i russi.