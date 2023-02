Sanremo 2023, il tutorial del balletto di "Furore" di Paola & Chiara

A diciott'anni dall'ultima partecipazione al Festival, l'iconico duo è sbarcato anche su TikTok con la coreografia del brano in gara nella 73ª edizione, che in un solo giorno ha collezionato quasi 665 mila visualizzazioni e più di 25 mila like

Brillantini luccicanti in volto, lunghi vestiti scintillanti di lustrini e paillettes e una coreografia irresistibile: a diciott'anni dall’ultima partecipazione al Festival di Sanremo (LA DIRETTA), Paola & Chiara hanno riconquistato il palco dell’Ariston e i cuori dei Millennials. I riflettori degli anni Novanta si sono riaccesi su Furore, la canzone in gara nella 73ª edizione della kermesse musicale che, finora, ha garantito alle sorelle Iezzi il settimo posto parziale e il quattordicesimo posto generale in classifica. Per la reunion, attesa da dieci anni, Paola & Chiara hanno sfoderato un balletto che, nell’era social, non poteva non dar vita ad un tutorial già diventato virale su TikTok con quasi 665 mila visualizzazioni e più di 25 mila like in appena un giorno. Del resto, solo nelle prime due giornate di Festival, le interazioni social hanno toccato quota 20,9 milioni, mentre su TikTok l’hashtag #Sanremo2023 ha registrato 449 milioni di visualizzazioni.