GialappaShow, Elodie co-conduttrice della prima puntata

Musica

A riflettori spenti, riguardiamo le migliori uscite sul palco dell'Ariston dei cantanti in gara, degli ospiti e dei co-conduttori di un'edizione del Festival in cui lo stile ha giocato ancora una volta un ruolo importante per tenere incollati allo schermo milioni di spettatori da ogni parte del mondo. Ecco gli gli artisti che hanno fatto i percorsi di stile più belli e tutti i motivi per cui li abbiamo scelti A cura d Vittoria Romagnuolo