Sophie Codegoni sullo stalking di Alessandro Basciano: "Un inferno"

“Tante volte ho pensato: ma chi me l’ha fatto fare di denunciare? È tostissimo. So di aver fatto la cosa giusta, ma sto vivendo un inferno . Sono sola. Ho tanto odio addosso”. In un’intervista al Corriere della Sera, Sophie Codegoni , 23 anni, ha condiviso con le lacrime agli occhi le sensazioni provate dopo aver denunciato l’ex compagno Alessandro Basciano , il dj ora indagato per stalking aggravato nei suoi confronti. La coppia si era conosciuta al Grande Fratello Vip nel 2021. Dopo l’amore era arrivata la convivenza a Roma, “e finché sono stata lì è andato tutto bene, lui aveva il controllo totale su di me”, ha raccontato l’influencer. “Io vivevo in una bolla, senza più i miei amici”. Nel maggio 2023 è nata la loro figlia, Celine Blue , ma “lui era sempre via per lavoro e io ero sola con la bambina”. Poi la scoperta dei tradimenti e il ritorno di Codegoni a Milano. “A settembre ci siamo separati. Ed è cominciato l’inferno”. Come spiega l'influencer, Basciano non avrebbe accettato la separazione. “Ovunque io andassi, lui lo sapeva e mi mandava la foto di dove ero. Sapeva tutto. Mi scriveva: “P*****a, ti tolgo la bambina”. C’era gente che mi controllava fuori dalla mia porta di casa. Così a dicembre 2023 denuncio”. Mercoledì 30 aprile, in attesa del processo, la Corte di Cassazione ha disposto le misure cautelari: Basciano dovrà ora indossare il braccialetto elettronico e rispettare sia il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri, sia il divieto di comunicazione nei confronti di Codegoni e della figlia. Intanto, il 28 aprile l’uomo è partito per Miami. Il tutto in attesa di un probabile processo. Attualmente sono in corso le indagini preliminari.

RICATTI EMOTIVI, MINACCE E LA PROMESSA DI CAMBIARE

Durante la loro relazione, Codegoni avrebbe subito continue violenze verbali e psicologiche. “Io avevo il mio lavoro, i miei amici, tutte cose per lui insopportabili. Mi diceva sempre: “Io devo essere la tua priorità, qualunque cosa tu stia facendo, se io ti chiamo devi mollare tutto. E se non mi rispondi al primo squillo, faccio un casino””. Dopo la denuncia, l'influencer ha comunque provato un grande senso di colpa. “Sono stata malissimo. Lui mi convince che cambierà e torniamo insieme. Provo a rimettere insieme la nostra famiglia”. Presto, però, si è resa conto che non avrebbe funzionato. “Non ero più io, non sono più io”. Durante le litigate, “lui buttava fuori di casa me e la bambina. Poi lo perdonavo perché lui era bravissimo a dimostrarmi che si comportava così per colpa mia. E il copione era sempre lo stesso: all’apice del disastro, iniziava la sua fase del pentimento: ho sbagliato, giuro che cambierò, vado dallo psicologo”. Ricatti emotivi, pedinamenti, minacce e insulti sarebbero proseguiti fino allo scorso novembre, quando Basciano “ha aggredito e spaccato la macchina ai miei amici”. È stato il punto di svolta. “In tanti mi hanno detto: “Non ti vogliamo più vedere, perché stai rovinando la vita a tutti". E così sono tornata a denunciare”. Lo scorso 21 novembre Basciato è stato arrestato e poi scarcerato dopo 48 ore. “Credo sia riuscito a far credere che io esageravo. Ha presentato screenshot di alcune mie frasi positive, omettendo il resto. Ho sentito su di me gli sguardi dubbiosi della gente. È stata durissima. Però dopo la scarcerazione in Procura mi hanno ascoltato per cinque ore. Ho consegnato il mio telefono e l'hanno tenuto 48 ore, così hanno visto e letto le chat di tre anni di rapporto tra me e lui”. Ora Codegoni indossa un orologio per le vittime di stalking, grazie al quale “le forze dell’ordine sanno dove sono, e se clicco un tasto arrivano le pattuglie. Mi sento più tutelata e protetta con questo. Prima che arrivasse, avevo preso un bodyguard, ma non ce la facevo più economicamente a sostenere i costi. Sono stati mesi durissimi, avevo tanta paura”. L'influencer si rimprovera di non essersi "svegliata prima” e si sente “svuotata , piango sempre”. Secondo lei, le istituzioni “capiscono sì, ma i tempi sono lunghissimi. L’emergenza scatta solo per le coltellate. Quello che non si capisce è che se la donna fosse lucida, se ne andrebbe prima; se non se ne va, è perché non è lucida. Perché questi uomini ti portano a pensare che è sempre colpa tua. E non cambiano mai”.