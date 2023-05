Grande Fratello, Sophie Codegoni ha partorito: è nata la figlia

L’annuncio della coppia

Uno scatto in bianco e nero, che ritrae Sophie Codegoni e Alessandro Basciano mentre guardano con emozione il piccolo volto della loro Céline Blue, ha annunciato a tutti i fan la nascita della bambina. La foto, diffusa con il milione di followers di Codegoni, è stata accompagnata dal seguente annuncio, carico di commozione: “Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline Blue”. Il lieto annuncio non è che l’ultimo dei tanti momenti che l’ex concorrente del GF Vip ed influencer ha scelto di vivere assieme ai propri followers: Sophie Codegoni ha infatti condiviso sui suoi account personali tutti i vari step della dolce attesa, inclusi anche i momenti di difficoltà, come quando era stata ricoverata in ospedale per alcune problematiche al rene. Anche Alessandro Basciano, poco prima della nascita della bambina, aveva condiviso un video nelle proprie stories di Instagram in cui ballava emozionato, nella stanza d’ospedale, in attesa di vedere la bambina. L’annuncio della coppia è stato sommerso da commenti di affetto sia da parte degli amici che da parte del pubblico che li segue e li sostiene. Sophie Codegoni non mancherà di tenere ancora aggiornati i tanti fan anche sui prossimi momenti di vita condivisi, insieme al futuro marito, con la nuova arrivata Céline Blue.