Diodato, la possibile scaletta del concerto a Macerata

Il 14 agosto la voce di Fai rumore sarà in concerto allo Sferisterio, questo l’indirizzo: piazza Nazario Sauro, 62100, Macerata. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.15 . Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite al concerto del 28 giugno:

Il cantautore ha parlato del suo tour in un messaggio condiviso sul profilo Instagram che conta oltre 290.000 follower: “Incontrarsi in questa estate è ancor più prezioso per me". L'artista ha proseguito: "A questo orrore, alla violenza, alla bruttezza, all’ignoranza di un mondo che ci vuole disumani, indifferenti, terrorizzati dal sapere, ignavi, silenziosi, rispondiamo con un bellissimo rumore, con l’amore, con la voglia di stare insieme, di condividere qualcosa, di mescolarci e di liberarci, di essere umani che cercano condivisione e bellezza".

Nell’aprile dello scorso anno Diodato ha pubblicato il nuovo album Ho acceso un fuoco, anticipato dal singolo Ti muovi presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. In occasione dell’uscita del disco, l’artista ha raccontato: “Era da un po’ che avrei voluto fare un’esperienza inversa riportando in studio di registrazione ciò che ho raccolto con i miei compagni di viaggio in questi anni di concerti. È stata una sfida che ho lanciato anche a me stesso: provare a perdere il controllo, ad abbandonarmi il più possibile al flusso emotivo proprio come faccio nei live, ma questa volta all’interno di uno studio di registrazione".

Diodato ha aggiunto: "Ho accettato l’imprevedibile, l’imperfezione, suonando la chitarra mentre cantavo, con dieci musicisti e strumenti che suonavano insieme e vibravano nell’aria e nel corpo. Provare a cogliere un momento unico, irripetibile, il movimento di un corpo vivo fino a sentire il suono e il calore del suo cuore infuocato".