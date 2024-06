Molto amore, è uscita la nuova canzone di Diodato: testo e significato

Dopo aver vinto ieri sera il Nastro d’Argento 2024 per la miglior canzone originale con La mia terra, il cantautore di Aosta pubblica oggi il suo nuovo singolo per l’estate. Il brano è caratterizzato da un dolce approccio acustico che cresce fino ad acquisire un retrogusto squisitamente gospel. Ecco le parole della canzone, spiegate



È uscita oggi, venerdì 28 giugno, la nuova canzone di Diodato dal titolo Molto amore.



Dopo aver vinto ieri sera il Nastro d’Argento 2024 per la miglior canzone originale con La mia terra dal film Palazzina Laf diretto da Michele Riondino, il cantautore di Aosta pubblica oggi il suo nuovo singolo per l’estate. Il brano è caratterizzato da un dolce approccio acustico che cresce fino ad acquisire un retrogusto squisitamente gospel.

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2024 con il brano Ti muovi (che ha ottenuto il disco d'oro), Diodato ha pubblicato un nuovo brano che si preannuncia già una delle grandi hit dell’estate.

Molto amore è scritto dal cantautore con la produzione di Tommaso Colliva, artista che ha seguito gli step più importanti della carriera di Diodato.

La canzone è connotata da un approccio acustico che cresce fino ad acquisire un retrogusto gospel.

Trovate il testo della canzone in fondo a questo articolo. La canzone è accompagnata dal videoclip ufficiale registrato durante il recente viaggio oltreoceano fatto dal musicista (potete guardare il video in fondo all’articolo).



Il desiderio di una “pandemia di emozioni” Il brano ha un testo che evoca un desiderio profondo che si annida tra i versi: cancellare l'egoismo in cui viviamo, tentando di invertire la rotta e tornare a un’armonia tra esseri viventi e con la natura. Molto amore spiega come si può ricevere amore senza per forza confinarlo alla relazione uno a uno: il sogno che si cela dietro questo brano è quello di riuscire a portare l'amore ricevuto a chiunque ci circonda. L’augurio è quello di ritrovarsi nel bel mezzo di una pandemia di emozioni positive, per dare finalmente un senso all’esistenza di tutti. La canzone vede (anzi: sente) aggiungere voci a ogni strofa, partendo dalla solitudine di una persona solista per arrivare a una molteplicità di presenze che si sommano a livello di intensità e di forza.

Le date del tour estivo Intanto prosegue il tour estivo di Diodato, che sarà in tournée per tutta l’estate. Di seguito trovate le date del tour. In autunno, poi, il cantautore di Aosta sarà in tour nei principali teatri italiani. 07 luglio – Isola di Panarea (ME), Eolie Music Fest

11 luglio – Lugano (CH), Estival Jazz Long lake Festival (Parco Ciani)

20 luglio – Chies d’Alpago (BL), Dolomiti Arena Festival (Pian Formosa)

28 luglio – Alghero (SS), A special Night

29 luglio – Alghero (SS), Lo quarter, Abbabula Festival

04 agosto – Agliasco – Paesana (CN), Suoni delle Terre del Monviso

Il testo di Molto amore

Quel tuo bacio strano

Mi ha trafitto il cuore

Ma senza alcun dolore

Non sento più nessun dolore

C’è solo questa vibrazione

Che vibra dentro intorno a tutto vibra

Questa è per dirti che



Mi dai molto amore

Tanto che ora sento che potrei darlo ad un miliardo di persone

Mi dai molto amore

Tanto che ora sento che vorrei darlo ad un miliardo di persone



Tu sei la magia

Che ha portato via

Ogni malinconia

E adesso ho voglia di ballare

Sentire tutto il tuo calore

Che vibra dentro intorno a tutto vibra

Questa è per dirti che





Mi dai molto amore

Tanto che ora sento che potrei darlo ad un miliardo di persone

Mi dai molto amore

Tanto che ora sento che vorrei darlo ad un miliardo di persone



Tu mi fai sentire parte di qualcosa di più grande

Di qualcosa di più grande

Grande

Mi dai molto amore

Mi dai

Mi dai molto amore

Mi dai

Mi dai molto amore

Mi dai

Mi dai molto amore

Mi dai

Questa è per dirti che

Mi dai molto amore

Tanto che potrei

Tanto che vorrei

Darlo ad un miliardo di persone

Mi dai

Mi dai

Mi dai

Mi dai

La canzone Molto amore è accompagnata dal videoclip ufficiale registrato durante il recente viaggio oltreoceano fatto dal musicista, che potete guardare di seguito.



