Festa del Cinema di Roma, Diodato e la fidanzata Lorena Dini

C'era anche Diodato sul red carpet di Berlinguer. La grande ambizione, alla Festa del Cinema di Roma. Insieme a lui, per la prima volta, la nuova fidanzata Lorena Dini.

Il red carpet di Diodato e Lorena Dini

Mai, prima di oggi, Diodato e Lorena Dini si erano mostrati davanti ai fotografi. Del resto, l'artista è riservatissimo. Specialmente dopo la fine della relazione con Levante (FOTO). Per la verità, neppure ora ha fatto alcun annuncio. Si è limitato a pubblicare alcune Instagram story, una delle quali lo ritrae proprio con Lorena.

Chi è Lorena Dini? Tutto ciò che si sa è che è nata nel 1989 a Viçosa, in Brasile. Dopo la laurea in Architettura e Urbanistica all'Università Federale di Juiz de Fora ha cominciato a lavorare come fotografa in Sudamerica che in Italia, seguendo principalmente progetti di moda e di bellezza. E, considerati i tanti musicisti fotografati negli anni, non è escluso che abbia incontrato Diodato proprio su un set.