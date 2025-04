Dune 3, Denis Villeneuve vorrebbe coinvolgere Robert Pattinson

All'attore, tuttavia, non sarebbe stata presentata un'offerta formale. Attualmente in fase di scrittura, le riprese del terzo capitolo della saga cominceranno la prossima estate

Dune 3 vanta già un cast stellare, ma Denis Villeneuve avrebbe messo gli occhi su un altro attore di prim'ordine: Robert Pattinson.

L'interesse di Denis Villeneuve per Pattinson

Mentre Villeneuve sta ultimando la sceneggiatura del prossimo capitolo di Dune, le cui riprese cominceranno la prossima estate, alcune fonti hanno riferito a Variety il suo interesse nel coinvolgere Pattinson, all'interno di un progetto capitanato da Timothée Chalamet e Zendaya. Tuttavia, non è stata presentata alcuna offerta formale e non si sa chi l'attore interpreterà.

Pattinson ha recentemente recitato con Zendaya nel film The Drama, e sta attualmente girando The Odyssey di Christopher Nolan. Inoltre, è il protagonista di The Batman della Warner Bros., il cui sequel uscirà nelle sale nel 2027.