Be My Baby, Zendaya protagonista del biopic su Ronnie Spector

Barry Jenkins, regista e sceneggiatore premiato con l'Oscar, dirigerà l'attrice di Dune e Challengers nella pellicola basata sul memoir della leader delle Ronettes.

Al centro della trama, la problematica unione matrimoniale dell'artista col produttore Phil Spector

Dopo Challengers, pellicola di Luca Guadagnino nella quale ha avuto un ruolo principale, Zendaya Coleman avrà finalmente un ruolo da protagonista sul grande schermo.

Deadline ha dato conferma dell'arrivo di un nuovo importante progetto per la star californiana che, prossimamente, darà il volto a Ronnie Spector, la cantante delle Ronettes, in una pellicola di carattere biografico targata A24.

Il biopic, che sarà diretto da Barry Jenkins, regista e sceneggiatore acclamato con alle spalle film come Moonlight e Se la strada potesse parlare, è già un progetto molto atteso.



Be My Baby, il biopic sulla cantante delle Ronettes Si chiamerà Be My Baby, come una delle canzoni più famose delle Ronettes, gruppo pop femminile le cui hit hanno spopolato in tutto il pianeta negli anni Sessanta, il nuovo film biografico e musicale di Barry Jenkins dedicato alle vicende personali e professionali di Ronnie Spector, la celebre leader del trio.

Zendaya, che era stata indicata dalla stessa Spector come una buona possibile interprete della sua vita sullo schermo, dovrà calarsi nei panni dell'icona della musica americana che è scomparsa nel 2022 all'età di 78 anni.

La pellicola darà risalto alla carriera della star, che diventò una voce nota in tutto il mondo negli anni Sessanta insieme alle Ronettes, girl group così famoso da andare in tour coi Rolling Stones.

Dopo aver lanciato successi globali come Baby I Love You, Walking In The Rain e la citata Be My Baby, le Ronettes si sciolsero, nel 1967.

La fine delle Ronettes fu accelerata dai contrasti tra la loro leader e il produttore Phil Spector che, nel frattempo, era diventato marito della cantante.

Il matrimonio, che fu descritto come una prigione da Spector, vittima della personalità dell'uomo che la tenne anche segregata in casa, terminò nel 1974.

Tutte le vicende sono state raccontate da Ronnie Spector in un memoir pubblicato nel 1990 che è l'ispirazione principale del film.

