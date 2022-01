Musica, è morta Ronnie Spector: la leader delle Ronettes aveva 78 anni

Il successo con le Ronettes

leggi anche

Zendaya nei panni di Ronnie Spector nel film dedicato alla cantante

Nata Veronica Greenfield a New York il 10 agosto 1943, Spector era figlia di una madre afroamericana-cherokee e di un padre di origini irlandese. The Ronettes, il gruppo che formò con la sorella maggiore Estelle Bennett e la cugina Nedra Talley, si affermò nella Grande Mela grazie ad appassionate canzoni d'amore, prima che Ronnie firmasse nel 1963 con l'allora leggendario produttore Phil Spector, che poi sposò. Con i loro occhi da vampiro pesantemente truccati, le loro acconciature da alveare altissime e gonne sopra il ginocchio, la band segnò gli anni '60 con una serie di hit tra cui "Baby, I Love You" e "(The Best Part of) Breakin' Up", insieme a "Be My Baby" che nel 1999 fu inserita nella Grammy Hall of Fame. Con le Supremes, le Ronettes furono tra i primi gruppi di cantanti, e il primo femminile, ad andare in tour con i Beatles, aprendo i loro concerti nella tournee del 1966. Il trio è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2007.