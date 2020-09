Zendaya nei panni di Ronnie Spector nel film dedicato alla cantante

La 24enne, miglior attrice protagonista agli Emmy per la sua interpretazione in "Euphoria", vestirà i panni della frontwoman delle "Ronettes", raccontandone la vita e la carriera

Zendaya sarà Ronnie Spector nel film dedicato alla cantante, frontwoman del gruppo musicale "The Ronettes". E' stata la stessa Spector a volere la star di Euphoria, per cui ha vinto a metà settembre l'Emmy come miglior attrice in una serie drammatica. Il film sarà prodotto da A24 e sarà ispirato anche al libro Be My Baby, scritto dall'artista in collaborazione con Vince Waldron.

Il biopic racconterà la vita dell'artista, in particolare la sua formazione con il gruppo, composto anche dalla sorella maggiore Estelle Bennett e dalla cugina Nedra Talley. Phil Spector, che diventerà poi suo marito, le mise sotto contratto con la sua etichetta Philles Record, per cui incisero il singolo Be My Baby, diventato un successo conosciuto in tutto il mondo.