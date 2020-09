Dune, il trailer del film di Denis Villeneuve

Dune, cosa sappiamo

Denis Villeneuve ha già annunciato come l’adattamento di “Dune” sarà concentrato in due film. Fin troppo il materiale offerto dal romanzo di fantascienza di Frank Herbert, pubblicato nel 1965, per tentare di riassumerlo in una sola pellicola.

Due appuntamenti al cinema per quello che è il primo di sei volumi, che vanno a formare il “Ciclo di Dune”. Si tratta senza dubbio di uno dei capolavori del genere fantascientifico. C’è dunque grande attesa da parte dei fan e, al tempo stesso, molta preoccupazione per l’esito finale delle riprese.

Il regista ha sempre espresso grande ammirazione per David Lynch ma, al tempo stesso, ha spiegato come la sua versione di “Dune” sarà profondamente differente da quella degli anni ’80. L’idea è quella di proporre qualcosa di più vicino al romanzo. Per evitare di dover tagliare del materiale cruciale, la prima parte del film offrirà un adattamento della prima parte del romanzo, così da dare spazio a tutti i momenti fondamentali dell’opera.

Per quanto si tratta di una celebre saga, è bene offrire una breve trama. Sintetizzare “Dune” è un’impresa ardua, ma ecco cosa potranno aspettarsi i neofiti di questa storia. La trama ruota intorno alle lotte per il potere tra tre famiglie nobili. Ognuna di queste controlla un pianeta posto all’intero di un vasto impero. Le più importanti sono quelle degli Atreides e degli Harkonnen.

Entrambe mirano ad avere la gestione del pianeta Arrakis, desertico e inospitale ma di grande importanza per l’impero. È qui che si trova il Melange, sostanza dal valore inestimabile. La famiglia Atreides si ritroverà al centro di un complotto, con il solo Paul Atreides in grado di sopravvivere all’attacco sferrato. Il giovane è totalmente ignaro del fatto d’essere destinato a divenire una delle figure cruciali dell’universo.