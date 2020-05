Josh Brolin e Peter Dinklage come Schwarzenegger e DeVito in "Brothers"

Uno dei cult degli anni ’80, per quanto riguarda la commedia americana, è di certo “I gemelli”, con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito. La strana coppia venne diretta da Ivan Reitman, per una pellicola che è un susseguirsi di gag entrate nella storia.

Stando a quanto riportato da “Variety”, ben presto potremo avere una nuova “strana coppia” sul grande schermo, composta da Josh Brolin e Peter Dinklage. Pensando ai loro personaggi più celebri, Thanos nell’universo Marvel e Tyrion Lannister in “Game of Thrones”, pare difficile immaginarli insieme in una commedia. Stando alle ultime news però pare che Macon Blair stia scrivendo e preparando la regia di questo nuovo progetto. Un film nel quale i due attori sembrano credere molto, avendo coinvolto le rispettive compagnie nella fase di produzione: “Brolin Productions” ed “Estuary Films Company”.

I “gemelli” Josh Brolin e Peter Dinklage

La commedia ha per ora come titolo “Brothers”. Non si sa molto della trama o del resto del cast. Le ultime news sottolineano però che si seguirà il solco tracciato dal film “I gemelli”. Non è chiaro però se ciò indichi una vis comica alquanto simile o l’idea di un vero e proprio reboot.

Della regia, così come della scrittura del film, si occuperà Macon Blair, che ha lavorato a lungo come attore, principalmente in produzioni indipendenti. Nel 2017 ha dato una svolta alla propria carriera, iniziando a lavorare come regista. Ha diretto Elijah Wood in “I Don’t Feel at Home Anymore”. Un progetto molto interessante, con due attori particolarmente amati dal grande pubblico.

Peter Dinklage ha una certa dimestichezza con le commedie. Ha infatti recitato in film come “Funeral Party” e “Pixels”. Negli ultimi anni però i fan si sono abituati a vederlo in produzioni più intense, da “Game of Thrones” a “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”. Tutt’altro discorso per Josh Brolin, di certo non famoso per dei ruoli comici. Da “Sin City” a “Sicario”, da “Milk” a “Il Grinta”, la sua filmografia è ben distante da quella che ci si aspetterebbe per una pellicola del genere. Una vera e propria sfida dunque, per una coppia che stuzzica la fantasia del pubblico.