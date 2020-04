Elijah Wood (Frodo Baggins): i fan non riescono a capire come faccia a non invecchiare. Forse un’abilità ottenuta nella Terra di Mezzo. Negli anni ha recitato in “Se mi lasci ti cancello”, “Sin City”, “Hooligans” e “I Don’t Feel at Home in This World Anymore”, tra gli altri. Sul fronte televisivo si è invece distinto per i 18 episodi di “Dirk Gently – Agenzia di investigazione olistica”.