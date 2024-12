The Rig 2, torna la serie thriller britannica che esplora l'ignoto

A due anni dal debutto della prima stagione, la serie thriller britannica torna su Prime Video con un secondo capitolo che promette suspense, azione e misteri ancora più profondi. Ambientata nuovamente in un contesto isolato e affascinante come quello di una piattaforma petrolifera, questo nuovo atto esplora i confini dell’ignoto, tra fenomeni inspiegabili e complotti che si intrecciano



Il nuovo anno si aprirà con un lieto appuntamento per i fan di The Rig: arriverà The Rig 2 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 2 gennaio 2025. A due anni dal debutto della prima stagione, la serie thriller britannica torna su Prime Video con un secondo capitolo che promette suspense, azione e misteri ancora più profondi. Ambientata nuovamente in un contesto isolato e affascinante come quello di una piattaforma petrolifera, questo nuovo atto esplora i confini dell’ignoto, tra fenomeni inspiegabili e complotti che si intrecciano. La seconda stagione è composta da 6 nuovi episodi in cui il pubblico si immergerà totalmente in questa avvincente avventura. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su questa serie televisiva il cui secondo capitolo è attesissimo.

Potete guardare il trailer di The Rig 2 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Il cast di The Rig 2, tra ritorni e nuove aggiunte La seconda stagione di The Rig riunisce un cast ricco di volti noti, molti dei quali hanno conquistato il pubblico con Il Trono di Spade. Tornano infatti Iain Glen (Il Trono di Spade), Martin Compston (Line of Duty), Emily Hampshire (Schitt’s Creek), Rochenda Sandall (Criminal: UK), Owen Teale (Il Trono di Spade), Mark Addy (Il Trono di Spade), Molly Vevers (The Spanish Princess), Abraham Popoola (Crudelia), Nikhil Parmar (Foundation) e Stuart McQuarrie (Des). Ad arricchire il cast, si aggiungono nuovi talenti come Ross Anderson (The Last Kingdom), Phil McKee (Deadwater Fell), Jacob Fortune-Lloyd (The Queen's Gambit), Johannes Roaldsen Fürst (Hvite Gutter) e Alice Krige (Star Trek).

La produzione di The Rig 2 Dietro le quinte, la serie continua a essere prodotta da Wild Mercury Productions, parte di Banijay UK, con la sceneggiatura di David Macpherson e la regia condivisa tra John Strickland (Line of Duty, Bodyguard) e Alex Holmes (The Letter for the King). Derek Wax, David Macpherson e John Strickland rimangono i produttori esecutivi, mentre Suzanne Reid e Matt Brown assumono rispettivamente il ruolo di produttrice e co-produttore.

La trama di The Rig 2: misteri e minacce dal profondo Nella seconda stagione, il racconto riprende dalle drammatiche conseguenze degli eventi che hanno sconvolto l’equipaggio della piattaforma petrolifera Kinloch Bravo. Dopo il devastante tsunami che ha distrutto la struttura, i sopravvissuti vengono trasferiti in elicottero in una base offshore segreta chiamata Stac, situata nei remoti e suggestivi paesaggi del Circolo Polare Artico. La nuova ambientazione non porta sollievo all’equipaggio, che deve fare i conti con i traumi fisici ed emotivi dell’accaduto. Ma le sfide non si fermano qui: emergeranno infatti nuove cospirazioni, rivalità aziendali e minacce ancora più inquietanti provenienti dalle oscure profondità dell’oceano…

Importanti tematiche di ecosostenibilità La serie continua ad affrontare temi di grande attualità e di rilevanza globale, esplorando il delicato equilibrio tra progresso tecnologico e impatto ambientale. La trama si avventura anche nel mondo controverso dell’estrazione mineraria dai fondali marini, offrendo al pubblico uno sguardo su tecnologie oceaniche d’avanguardia. Tra misteri soprannaturali e complotti umani, The Rig 2 offre una narrazione carica di tensione e azione, intrecciando i destini dei personaggi con il passato, il presente e il futuro del pianeta.

Quando e dove vedere The Rig 2 I sei episodi della seconda stagione saranno disponibili in modalità binge-watch (tutti e sei gli episodi usciranno insieme) su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire da giovedì 2 gennaio 2025. Una data perfetta per iniziare l’anno con un’avventura che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. Nel frattempo, Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale di The Rig 2, che anticipa atmosfere cupe e una narrazione sempre più intensa. Paesaggi mozzafiato, effetti speciali di alto livello e un cast affiatato promettono un’esperienza cinematografica di grande impatto. Potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.