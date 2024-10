The Agency, il trailer della serie thriller con Michael Fassbender

Serie TV

Davide Calgaro nella nuova serie Sky Original Hanno Ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 disponibile in esclusiva su Sky interpreta Cisco, il migliore amico e confidente di Max Pezzali. Scopriamo in questa gallery chi è l'attore

Davide Calgaro - che nella serie tv Hanno ucciso l’uomo ragno interpreta Cisco- nasce a Milano, dove vive, il 18 agosto 2000.Studia al Liceo Classico Tito Livio, a tredici anni si avvicina al teatro con la scuola milanese 'Quelli di Grock' che frequenta per 5 anni. Da bambino avevo un debole per il palco e aiutava il nonno a imparare le battute degli spettacoli che faceva in oratorio.

Nel 2017 con "Stand Up" su Comedy Central, il canale 124 di Sky esordisce in tv, poi lavora per Zelig e Colorado e lì va in scena il suo primo spettacolo "Questa casa non è un albergo".