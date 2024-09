George Clooney e Brad Pitt diventano killer per Jimmy Kimmel. VIDEO

I due attori, mettendo in scena una parodia di Wolfs, proseguono una tradizione di lunga data cominciata da Jimmy Kimmel: prendersela con... Matt Damon!

George Clooney e Brad Pitt si coalizzano per aiutare Jimmy Kimmel (FOTO) a gestire un piccolo problema. Potrebbe essere questo il riassunto del divertente sketch andato in scena al Jimmy Kimmel Live!, dove, le due star, hanno interpretato due killer che accettano l'offerta del conduttore: eliminare un nemico, in cambio di soldi. Una sorta di parodia di Wolfs, il film di prossima uscita che li vede (di nuovo) insieme.

George Clooney e Brad Pitt, lo sketch con Jimmy Kimmel

Lo sketch inizia con Brad Pitt e George Clooney che intimano a una figura misteriosa di sedersi, prima di chiederle se avesse portato i soldi. Mentre questa apre una cassa piena di banconote da cento dollari, si sente chiedere: "E ora cosa succede?".

"Vai a casa", dice Pitt. E l'uomo misterioso risponde: "Tutto qui?". "Tutto qui", conferma l'attore di Bullet Train.

"Non posso permettermi che questo mi si ritorca contro. Ho una famiglia", dice la figura. I due attori procedono a rassicurarlo ancora un po' prima di chiedere finalmente chi sia "bersaglio". La figura allunga dunque la mano, e fa cadere una foto di Matt Damon in cima alla valigetta piena di soldi. "Lui", dice, prima di rivelarsi. A quel punto Brad Pitt chiude la valigetta coi soldi, ed esclama: "Lo faremo gratis". "E i fan adoranti?", chiede Clooney, prima che tutti e tre scoppino a ridere.