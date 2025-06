L'R&B sarà la nuova musica pop in Italia?

Il Rhythm and Blues è in continua evoluzione e, in viaggio dagli Stati Uniti, si è avvicinato sempre di più all’Europa, per approdare in Italia grazie a nuovi artisti pronti a ridefinirne i confini. Secondo il producer Big Fish, direttore artistico insieme a Giordano Dan del primo festival italiano dedicato al genere, “l’R&B è la nuova musica pop. Stiamo per fondare una nuova etichetta discografica per sostenere i progetti artistici più interessanti”

In un cortile dello storico club romano Monk, tra murales e addobbi luminosi, si tracciano le linee di un nuovo sound che sta conquistando la musica italiana. Molti conosceranno l'R&B ma non tutti le potenzialità del genere quando incontra la ricchezza multiculturale dell’Italia. L'R&B Takeover Fest arriva alla sua seconda edizione e lancia una scommessa: il Rhythm & Blues sarà (o è già) la nuova pop music. “Vogliamo raccontare questa nuova Italia fatta di artisti di seconda generazione come STE che ha origini nigeriane e canta in napoletano, Big Dave che è italo-congolese, Kuban, italo-cubana. Sono ragazzi e ragazze con cui lavoro e mi raccontano spesso che per strada qualcuno ancora li ferma stupendosi del fatto che parlino non solo italiano ma anche dialetto. Il messaggio che ci mandano oggi è che la multiculturalità è parte dell’Italia. L'R&B, insieme all'Afro beat, ha grande importanza a livello internazionale ma nel nostro Paese è ancora poco conosciuto, con il festival vogliamo farlo conoscere a un pubblico sempre più ampio. In passato mancavano in Italia modelli in cui potersi riconoscere, adesso questi artisti ci sono e arrivano con progetti ben definiti”, racconta Giordano Dan, direttore artistico del festival insieme al producer Big Fish.

Una nuova stagione per l'R&B italiano Al Takeover, l’arte si declina in tutte le sue forme: lezioni di danza afro sul dj set del producer Ramingo, mini-sfilate sul “Pink carpet” per una foto o un selfie. I musicisti si lasciano ritrarre da artisti locali e i loro volti vengono uniti in un mosaico che annuncia una nuova stagione per il sound italiano. “Ho iniziato a percorrere la strada dell’RnB negli anni Novanta e mi hanno sempre detto che questo genere non sarebbe mai andato qui. All’epoca il beat era molto afroamericano e noi non eravamo ancora pronti. Adesso mi sembra che anche l'R&B americano si sia spostato verso l’Europa, aprendosi a contaminazioni nuove che lo stanno rendendo più fruibile nel continente e in Italia. Non dimentichiamo poi che noi abbiamo avuto un nostro RnB: la musica neomelodica, quella delle origini, prima della declinazione in chiave più dance e reggaeton, era molto vicina come sonorità al genere afroamericano”, afferma Big Fish, fiducioso nei prossimi sviluppi del sound italiano. “Credo sia la nuova musica pop, i ragazzi ormai ascoltano rap, indie o R&B”. Approfondimento 21 film biopic su cantanti e artisti musicali, da Springsteen a Prince