Nel novembre 1994 esce Merry Christmas, quarto album in studio dedicato al Natale. A trainare la collezione è il brano All I Want for Christmas is You, diventato negli anni la hit natalizia più venduta nella storia con 15 milioni di copie nel mondo. Il brano ha infranto una serie di record, tra i quali un numero imprecisato di cover, un film dedicato e ricavi stellari: The Economist stima che il brano porta nelle tasche dell'artista 2,5 milioni di dollari ogni anno. Nel 2010 Mariah ha inciso un secondo disco natalizio, intitolato Merry Christmas II You

“All I Want for Christmas Is You”: storia di un successo natalizio planetario