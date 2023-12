Mariah Carey batte il suo stesso record di Spotify

All I Want For Christmas Is You ha superato il suo stesso primato di singolo con il maggior numero di riproduzioni in 24 ore su Spotify. Mariah Carey è diventata anche la prima artista con tre brani in vetta alla classifica US Billboard Hot 100 per almeno quattordici settimane

Ogni anno Mariah Carey alza sempre di più l’asticella rendendo praticamente impossibile eguagliare i suoi record. La cantante statunitense ha aggiornato il primato del singolo con il maggior numero di riproduzioni in ventiquattro ore su Spotify. Infatti, il 24 dicembre All I Want For Christmas Is You ha registrato numeri senza precedenti riportando la cantante anche sul gradino più alto del podio della classifica US Billboard Hot 100.

mariah carey, una cantante da record Alla fine Mariah Carey ce l’ha fatta. Anche quest’anno la voce di It’s Like That ha conquistato il titolo di regina del Natale grazie al brano All I Want For Christmas Is You, pronto a festeggiare i suoi primi trent’anni nel 2024. Nel giorno della vigilia di Natale la canzone ha aggiornato il record del brano con il maggior numero di streaming in un solo giorno su Spotify. La canzone ha infatti raggiunto 23.701.697 riproduzioni superando quota 21.273.357 streaming dello scorso anno. approfondimento Natale, le canzoni più ascoltate su Spotify: vince Mariah Carey

Parallelamente, la canzone ha conquistato anche la prima posizione delle classifiche Billboard Hot 100 e Global 200. L’artista (FOTO) ha scritto su Instagram: “Questa mattina mi sono svegliata con l’incredibile notizia che All I Want For Christmas Is You ha infranto il record di Spotify arrivando anche al primo posto della Billboard Hot 100 e della Global 200! E in aggiunta a tutto ciò fuori sta anche nevicando! Non posso ringraziarvi abbastanza per aver reso questo Natale (e onestamente tutta la stagione) così celebrativa per me”. approfondimento Mariah Carey, l'esibizione con Ariana Grande e Jennifer Hudson

La nuova prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 ha reso All I Want For Christmas Is You il terzo brano della cantante a trascorrere almeno quattordici settimane in vetta alla chart, gli altri due brani sono stati We Belong Together e One Sweet Day con i Boyz II Men. Infine, Mariah Carey ha esteso il primato dell’artista il maggior numero di settimane in testa alla classifica arrivando a quota novantatré. Inarrestabile. approfondimento Mariah Carey, l'incontro con Biden alla Casa Bianca per Natale

