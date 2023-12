Mariah Carey, l'incontro con Biden alla Casa Bianca per Natale

La cantautrice è stata accolta a Washington dal presidente e dalla vicepresidente Kamala Harris. Tra saluti, foto ricordo e un tour delle stanze degli addobbi, il capo di Stato ha fatto partire un carillon con le note della hit globale che evoca la gioia delle feste

È Natale anche alla Casa Bianca che a ridosso delle feste più amate dell'anno ha aperto le porte a una visitatrice molto speciale: Mariah Carey.

La cantautrice si è confermata la regina del Natale nel corso della sua visita a Washington della scorsa settimana, le cui immagini compaiono solo adesso sul suo canale ufficiale e su quello del presidente.

Biden è stato immediatamente travolto dall'energia festiva della cantante e, dopo averle confessato di essere un suo fan, ha fatto partire un carillon dal quale sono venute fuori le note di All I Want for Christmas Is You. Lusingata, la popstar ha accompagnato vocalmente la musica prima di iniziare il giro dei saloni addobbati del Campidoglio.

La regina del Natale alla Casa Bianca Maria Carey, impegnata col tour Merry Christmas One And All!, ha approfittato della tappa a Baltimora dello scorso 15 dicembre per portare un po' della sua magia nello Studio Ovale (e non solo).

La cantante ha raccontato via Instagram di aver fatto un'incursione a Washington, al numero 1600 di Pennsylvania Avenue, per stringere la mano al presidente Biden e alla vicepresidente Harris e per dare il suo tocco finale a uno dei giganteschi alberi di Natale che adornano il prestigioso edificio.

Nella colorata e festosa clip condivisa da Biden, ma anche dal canale ufficiale della Casa Bianca, la regina del Natale ha percorso corridoi e saloni con sguardo ammirato complimentandosi per gli addobbi di Capitol Hill e poi si è fatta guidare dal capo di Stato fino a un grande albero di Natale per aggiungervi un'ulteriore decorazione. Col suo tocco, lo scenario, già magnifico, è a dir poco perfetto. leggi anche Mariah Carey, la versione Barbie Regina del Natale è sold-out

L'incontro sulle note di All I Want for Christmas Is You L'incontro con Mariah Carey, già definito iconico da buona parte degli utenti sui social, è un modo affettuoso per il presidente di fare gli auguri agli americani che, ormai, considerano la presenza e la voce di Mariah Carey parte della tradizione.

Ne è ben consapevole il quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti che non può che dichiararsi fan della cantante amata in tutto il mondo che, a sua volta, ha restituito la sua ammirazione per il politico.

Carey non ha trattenuto l'entusiasmo quando Biden ha azionato un carillon con le note della sua hit globale All I Want for Christmas is You, che anche quest'anno mantiene saldo il suo posto tra le canzoni di Natale più ascoltate do sempre.

L'artista, che ha fatto il tour alla Casa Bianca in uno scintillante tailleur blu notte con la minigonna, è stata accompagnata dai suoi due gemelli Moroccan e Monroe, ormai adolescenti e pronti a dividere la scena con la celebre madre.

Mentre il video diventa virale e viene preso in queste ore d'assalto dai commenti degli utenti, la star della musica ha ricordato ai suoi fan che questo è il momento giusto per immergersi nell'atmosfera delle feste coi brani storici natalizi interpretati da lei. Il suo album Merry Christmas del 1994, nelle riedizioni Deluxe Anniversary, è un classico della musica moderna, ideale da mettere sotto l'albero. leggi anche Mariah Carey e Bryan Tanaka si sarebbero lasciati dopo sette anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da President Joe Biden (@potus) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie